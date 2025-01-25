Гарвардские ученые выяснили, почему 536 год стал роковым для человечества

Ученые Гарвардского университета выяснили, что самым губительным годом для человека за весь известный период истории был 536 год до нашей эры. Они уточнили, что именно тогда Азия и Европа погрузились во тьму.

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Отмечается, что этот период длился 18 месяцев. В это время Солнце светило как Луна, а температура поверхности Земли понизилась на 1,5-2,5 градуса, что стало причиной самого холодного десятилетия за последние 2,5 тысячи лет.

После этого начались эпидемии, например, Римскую империю охватила чума. При этом начало бедствиям положило сильное извержение исландского вулкана в 539 году до нашей эры, передает Science.

Археологи и геологи определили, чьи следы остались на поверхности вулканических обломков 350 тысяч лет назад. Считается, что через некоторое время после извержения были оставлены отпечатки ног древних людей, которые ходили по мягким камням.

До этого ученые объяснили, почему в Хиросиме и Нагасаки после сброса ядерной бомбы жизнь людей идет дальше, а в Чернобыле после аварии ее нет. Они рассказали, что все дело в остаточном радиоактивном загрязнении и разности взрывов.