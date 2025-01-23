В Иркутске прошел юбилейный фестиваль роботов и технологий

В Иркутске прошла битва роботов и технологий - юбилейный десятый фестиваль "Робосиб-2025". Его участниками стали более 160 команд из разных городов Сибири. В течение двух жней юные инженеры и программисты демонстрировали свои проекты, участвовали в мастер-классах и… время от времени залипали в гаджетах. Но исключительно ради дела.

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Участники фестиваля решали совсем не детские задачи. Так, самые младшие школьники блестяще доказали, что роботы - незаменимые помощники в быту и сельском хозяйстве. "Девчата" из Красноярска, например, продемонстрировали "Спускалку" - умный механизм, транспортирующий картошку, морковку и банки с соленьями в подполье. Он способен выдержать вес от восьми до 16 килограммов.

"У меня есть одинокая прабабушка, которой нужна помощь при спуске урожая в подвал и подполье. Мы подумали, что таких людей много, и нужно о них позаботиться", - рассказала одна из участниц команды Алиса.

Команда "Метеорит" из Казачинско-Ленского района Приангарья представила робота, который помогает фермерам бережно собирать томаты.

"Плантации большие, и сборщикам приходится ходить туда-сюда, таская по два ящика, потому что в переработку идут не только красные, но и зеленые помидоры. Это тяжелый труд. Наш робот может помочь", - поделились Александр Сафронов и Трофим Киселев.

Изобретение школьников обойдется фермерскому хозяйству в 250 тысяч рублей. Затраты на топливо минимальны, ведь робот "питается" в основном от солнечных батарей и ветряной станции. Машина способна накапливать энергию, так что непогода ей тоже не страшна. На крайний случай, заряжать можно в ангаре. При этом робот умеет сортировать помидоры по цвету и по уровню жесткости и создавать специальные прослойки между более спелыми томатами и теми, которые не помнутся в ящике.

"Ученые пчелы" из Красноярска пытались решить проблему простоя уборочных комбайнов. Ребята придумали систему приложений, которые ставят задачи водителям, исходя из возможностей техники, отслеживают процессы и прокладывают оптимальные маршруты.

Старшеклассники на "Робосибе" представляли проекты, связанные с энергетикой. Десятиклассники из "Точки будущего" предложили заменить гибридным роботом целую группу специалистов, которая следит за исправностью оборудования на ГЭС и реагирует на внештатные ситуации.

"У людей на обход территории уходит полтора-два часа. Робот может справиться с этим быстрее. Кроме того, человек может на что-то не обратить внимания, он может быть уставшим или может отвлечься, из-за чего не увидит проблему. Цель нашего проекта - исключить человеческий фактор, уберечь компанию от ущерба и снизить риски получения травм", - рассказал Егор Козлов.

В случае ЧП робот передаст сигнал спецслужбам, а еще, пока едут, например, пожарные, может сработать как огнетушитель и начнет самостоятельно гасить пламя. Над этим проектом ребята работали с начала учебного года и даже встречались с инженером Иркутской ГЭС, чтобы узнать, как устроено предприятие, и будет ли актуально их исследование для энергетиков. Оказалось, что технология более чем востребована и под нее даже можно получить грант.

Между тем

Центр дополнительного образования "Перспектива" из Зеленогорска (Красноярский край) продолжает прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе 3D-моделирования и печати. Среди партнеров конкурса - передовые компании в сфере 3D-технологий и лучшие технические вузы Сибири. Это значит, что у каждого участника будет шанс проложить себе широкую дорогу в будущее. Информация об участниках вносится в государственный информационный реестр "Таланты России", а призеры получат дополнительные баллы к ЕГЭ. Прием заявок идет до 1 февраля. Подать их можно в сообществе "Перспектива 3D" во "Вконтакте".