Перечислены 13 нововведений нового Samsung Galaxy S25 Ultra

В одном из выпусков на YouTube-канале Max Tech эксперт рассказал, чего стоит ожидать от Galaxy S25 Ultra в этом году.

© ferra.ru

Выступы камер. У нового смартфона они стали больше.

Чип Snapdragon 8 Elite. За счёт этого вы получите более высокую производительность, энергоэффективность, что продлит срок службы аккумулятора.

Система охлаждения. Она стала намного больше, чем у предшественника Galaxy S24 Ultra.

Новое стекло. Теперь на S25 Ultra стоит Gorilla Armor 2, у которого примерно на 25% выше устойчивость к трещинам по сравнению с предыдущей моделью.

Gemini. Для создания этого чат-бота Samsung сотрудничала с Google.

Рамки и дисплей. У нового S25 Ultra рамки стали на 15% тоньше, чем у S24 Ultra.

Камеры. S25 Ultra оснащён совершенно новым сверхшириком на 50 МП вместо 12 МП у предшественника.

© Max Tech

Углы. У новинки они немного изменились, поэтому теперь не "врезаются" в ладонь. Кроме того, S25 Ultra стал примерно на 15 г легче.

Улучшенная запись видео. Это работает на смартфоне в режиме реального времени.

Функция записи профессионального видео. Теперь у Samsung Galaxy S25 Ultra есть собственная альтернатива Apple LOG.

Регулировка диафрагмы. Эта функция доступна у Samsung в режиме RAW.

Функции ИИ прямо на устройстве. Теперь, чтобы убрать, например, с фото объект, не нужно снимок отправлять в облако.

Аккумулятор. Его ёмкость осталась прежней, но автономность увеличилась благодаря процессору Snapdragon 8 Elite.