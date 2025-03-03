Не только Стоунхендж: самые интригующие древние мегалиты

На планете существует бесчисленное множество древних мегалитических сооружений. Стоунхендж, безусловно, одно из самых известных, но оно не является ни самым старым, ни самым большим. Портал livescience.com рассказал о древних мегалитах, которые могут дать ему фору.

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Гебекли-Тепе

Гебекли-Тепе — серия мегалитических сооружений, построенных более 11 000 лет назад. Они находятся в юго-восточной части Турции, в регионе, который когда-то был частью Верхней Месопотамии. Т-образные каменные колонны мегалита были построены в эпоху, когда население региона жило как охотники-собиратели. На колоннах вырезаны изображения лис, кабанов, газелей, змей и стервятников, а также абстрактные символы и фигуры, похожие на людей.

Эйвбери

Мегалит Эйвбери в Великобритании — это каменный круг диаметром примерно 420 метров, что делает его самым длинным каменным кругом в мире. А внутри него есть останки двух кругов поменьше: их диаметр составляет 100 метров. По данным ученых, мегалит был построен приблизительно в 2500 году до нашей эры, в период использования Стоунхенджа. Есть вероятность, что изначально этот объект был частью более крупной инсталляции.

Круг Бродгара

Мегалит, находящийся на крупнейшем из Оркнейских островов в Шотландии. Он также датируется 2500 годом до н.э. Оригинальный круг состоял из 60 камней, но до наших дней дошли 36. Их высота варьируется от 2,1 до 4,7 метра, а диаметр круга составляет 104 метра. Помимо этого, рядом с кругом Бродгара нашли 13 доисторических курганов, которые намекают, что мегалит мог быть местом проведения церемоний, связанных с мертвыми.

Камни Але

Камни Але — шведский мегалит, состоящий из 59 булыжников массой до 1 800 килограмм, выложенных в форме корабля. Он находится на утесе недалеко от рыбацкой деревни Касеберга. Дата строительства мегалита находится под вопросом, но специалисты сходятся в диапазоне от 1 000 до 2 500 лет назад. Оригинальное предназначение мегалита неизвестно.

Руджм эль-Хири

Мегалит, находящийся на Голанских высотах, был возведен 6 000 лет назад. Он состоит из серии каменных кругов с центральным холмом, который окружен другими холмами. Данный объект известен под разными названиями, включая «Колесо духов». Ученые затрудняются сказать, какую цель выполнял мегалит. Холмы намекают, что он мог быть похоронным курганом, важным для людей, живших в регионе в доисторические времена, или же точкой для астрономических наблюдений.