Правда ли, что мы загадываем желания на уже мертвые звезды?

Каждому известно, что если загадать желание на звезду, то оно обязательно исполнится… Но в социальных сетях все чаще встречается миф, который гласит, что звезды давно мертвы — мы видим лишь отголоски их света. Так ли это на самом деле? Портал space.com разобрался в вопросе.

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Каждый раз, когда кто-то упоминает этот факт, обычно они начинают с того, что звезды находятся «в миллионах световых лет» от нас. Технически это значит, что свет звезды путешествовал миллионы лет, чтобы достичь наших глаз, и к этому моменту оригинальная звезда уже (скорее всего) мертва.

Однако звезды, на которых загадывают желания, на самом деле не так уж и далеки. Те звезды, что мы можем видеть невооруженным взглядом, находятся в нашей галактике — Млечном пути. Ее размер составляет приблизительно 100 000 световых лет, а Солнечная система находится примерно в 26 000 световых лет от центра галактики. Таким образом, звезды на самом дальнем краю галактики находятся всего в 74 000 световых лет от нас. Ни о каких миллионах здесь и речи не идет.

По факту, большинство видимых звезд гораздо ближе к Земле, чем можно подумать. Если всмотреться в темное небо ночью, без Луны и при хорошем зрении, яркость самой блеклой звезды составит около 6,5 магнитуд. Чем меньше магнитуда, тем ярче звезда — и наоборот. Например, самая яркая звезда в созвездии Южного Креста имеет магнитуду 0,8, тогда как наименее яркая — 3,6.

Ограничение видимой яркости в 6,5 магнитуд означает, что человеческое зрение может различить лишь те звезды, что находятся в 10 000 световых годах от планеты. Так что, если кто-то вдруг загадает желание на далекой звезде, ее свет путешествовал примерно столько времени. А если предположить, что желания могут перемещаться на скорости света, то на путь до звезды уйдет еще столько же. Иными словами, даже самая далекая звезда состарится всего на 20 000 лет к моменту, когда желание дойдет до нее.

Появляется логичный вопрос: живут ли звезды дольше 20 000 лет? Йельский каталог ярких звезд содержит 9 096 звезд яркостью свыше 7 магнитуд — на границе возможностей человеческого зрения. Многие (40%) звезды в каталоге относятся к категории т.н. гигантских звезд, которые бывают трех типов: обычные, яркие и супергиганты. Чем больше звезда, тем меньше ее срок жизни. Но даже в этом случае крупные звезды живут сотнями тысяч лет — достаточно долго, чтобы желание дошло.

Если вы все равно чувствуете себя немного неуютно и не хотите ненароком загадать желание, глядя на мертвую звезду, есть несколько надежных вариантов. Альфа Центавра — ближайшая к земле Звезда и, по совместительству, четвертая по яркости звезда в ночном небе. А точнее, это три звезды, находящиеся всего в четыре световых годах от нашей планеты. Нельзя забывать и о Сириусе — ярчайшей звезде в небе, которая находится всего в 8,6 световых годах от Земли.