Почему у некоторых людей не получается заниматься с обручем?

Не каждый человек обладает талантом к вращению обруча: иногда этому простому упражнению нельзя обучиться, даже потратив много времени. Портал sciencealert.com рассказал, почему.

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Исследователи из Университета Нью-Йорка провели эксперимент на роботах, чьи формы повторяют простые очертания человеческого тела, и выяснили, как различия в форме и движениях робота влияли на физику обруча. Они хотели понять, какие виды телодвижений и форм помогают поддерживать обруч в воздухе, и какие физические нюансы в этом замешаны.

Опыт показал, что движения никак не влияют на упражнения с обручем — гораздо важнее была форма использованного робота. Так, самыми успешными стали роботы, сочетавшие наклонные «бедра» и узкую «талию»: они помогали поддерживать обруч на месте. Например, грушевидная форма работает хорошо, тогда как форма лампочки не работает вообще.

Люди, как и роботы нью-йоркских ученых, имеют разные формы тела, и не все могут похвастать чертами, которые способствуют успешным упражнениям с обручем. Таким образом, эксперимент может объяснить, почему некоторым людям эти упражнения даются заметно проще, чем другим.

Помимо этого, исследователи также изучили старт вращения обруча. Любой, кто хоть раз пытался выполнить упражнение, знает, что начальная скорость играет ключевую роль. Если она будет слишком низкой, то обруч просто упадет. Для того, чтобы объяснить собранные результаты, команда ученых разработала математические модели: они могут пригодиться в любой ситуации, где объекты двигаются и контролируются без прямого хвата.

Подводя итог, можно сказать, что способности к вращению обруча во многом зависят от формы тела человека. Но также примечательно, что простое, здоровое хобби смогло открыть что-то новое о физике и математике.