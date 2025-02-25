Половая жизнь динозавров: как размножались древние рептилии?

На протяжении более чем века палеонтологи недоумевали, как размножались динозавры. Например, когда в 1906 году научное сообщество официально назвало тираннозавра, его маленькие ручки считались «хватательным органом для копуляции». Журнал Smithsonian рассказал, как палеонтологи изучают половую жизнь древних рептилий.

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На сегодняшний день пока никто не смог найти останки динозавра с цельными репродуктивными органами. Ближайший аналог — окаменелость маленького рогатого динозавра с сохранившейся клоакой, отверстием, которое сочетало мочеиспускательный, выделительный и репродуктивный тракты. Сравнения с птицами и крокодилами намекают, что индивидуальные динозавры обычно имели фаллос или клитор, хотя ученые пока не нашли твердых тому доказательств.

Но, конечно, половая жизнь динозавров — вопрос не только анатомический. Они, как и птицы, ухаживали друг за другом и проявляли самые разные системы спаривания на протяжении многих миллионов лет. Многие из этих мезозойских моментов утрачены во времени, но в 2016 году палеонтологи объявили, что нашли место спаривания крупных плотоядных динозавров. Они собирались в точке на территории нынешнего штата Колорадо и терлись об землю — либо для привлечения потенциальных партнеров, либо для устрашения прочих динозавров в брачный период. Позже аналогичные следы на земле нашли в Канаде и Южной Корее: вероятно, этот брачный обряд популярным среди тероподов.

Кроме того, богатая орнаментация рогатых динозавров, таких как трицератопсы и стиракозавры, может свидетельствовать о том, что древние рептилии обстоятельно подходили к выбору партнера. Раньше палеонтологи часто рассматривали рога и шипы как инструменты самозащиты против крупных хищников. Но если бы это было правдой, то рано или поздно ученые бы нашли рогатых динозавров, чьи рога оптимизированы для защиты от тираннозавров — но этого не произошло. Теперь специалисты признают, что украшения этих динозавров не были бы эффективными орудиями для самообороны. Сексуальная селекция наверняка играла гораздо большую роль в разнообразии черт динозавров.

По факту, признаки того, что некоторые рогатые динозавры действительно пользовались рогами в бою, подсказывают, что взаимодействие между особями одного вида могло влиять на анатомию больше, чем внешние факторы. Так, исследования черепа трицератопса показали, что эти рептилии часто скрещивали рога друг с другом в борьбе за территорию или партнеров. Другие виды динозавров тоже оставили следы друг на друге. Например, ученые нашли несколько ископаемых тираннозавров, на чьих мордах видны отметины и раны от зубов их сородичей, и по меньшей мере один поврежденный скелет анкилозавра — бронированные монстры явно атаковали друг друга своими могучими хвостами.

Хотя некоторые из этих травм могли быть результатом стычек за территорию или источники пищи, вполне вероятно, что многие характерные черты динозавров появились благодаря брачному поведению и сексуальным конфликтам внутри одного вида.

Половая жизнь динозавров, скорее всего, повлияла даже на их оперение. Перья динозавров содержат маленькие структуры под названием меланосомы — и некоторые из них превосходно сохранились в ископаемых. Они также содержатся в оперении ныне живущих птиц, и именно благодаря им пернатые приобретают оттенки от черного до серого, коричневого и красного. До тех пор, пока у останков динозавра есть хорошо сохранившиеся перья, расположение меланосом в них можно сравнить с птичьим, чтобы выяснить палитру оперения. Именно это сделали авторы научной работы от 2010 года на примере маленького динозавра анхиорниса. Опыт показал, что он выглядел как современный дятел: черные перья со всполохами белого на кончиках крыльев и красная холка.