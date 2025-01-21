В магазинах Apple почти не осталось запасов iPhone SE

По данным из Power On от Марка Гурмана, запасы текущей модели iPhone SE, выпущенной в 2022 году, в магазинах Apple стремительно иссякают. Это неудивительно, учитывая, что в ближайшие месяцы ожидается дебют новой модели iPhone SE. Однако, это также подтверждает, что Apple, скорее всего, не планирует продолжать выпускать текущую версию устройства.

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Новый iPhone SE, вероятно, будет представлен весной этого года, примерно в апреле. Некоторые источники предполагают, что он может быть назван iPhone 16E. Он получит значительные изменения в дизайне, включая 6,1-дюймовый OLED-экран, улучшенную систему Face ID, порт USB-C и многие другие новшества.

Среди других улучшений будет поддержка Apple Intelligence для всей линейки смартфонов Apple. Однако все эти улучшения приведут к увеличению стоимости устройства, и, по слухам, новый iPhone SE будет стоить минимум $ 499.