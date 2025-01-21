Названа наиболее подорожавшая электроника в России

В топ-3 по темпам роста цен среди гаджетов вошли ноутбуки, смартфоны и настольные ПК. Наиболее подорожавшую электронику назвал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, его слова приводит газета «Известия».

По словам эксперта, в среднем к началу 2025 года ноутбуки подорожали на 15 процентов, а смартфоны и ПК — на 18 и 21 процент соответственно. В то же время у крупной бытовой техники рост цен происходит еще быстрее. В течение года, отмечают продавцы электроники, рост цен на лаптопы может составить еще порядка 10 процентов.

«В течение года цены продолжат расти под влиянием стандартного набора факторов — прежде всего, валютных колебаний, которые отражаются на стоимости логистики и закупочной стоимости самих устройств. Также влияет ключевая ставка, увеличение которой отражается на "стоимости денег"», — поясняет производитель электроники Fplus.

Дальнейшая ситуация, отмечают источники среди продавцов, будет зависеть от геополитической ситуации и макроэкономических реалий. Если «закручивание гаек» в плане логистики, блокировки платежей, а также увеличение курса валют сохранят такую же динамику, цены на технику пойдут вверх.

Российские ноутбуки впервые обогнали американские по продажам

В январе-сентябре 2024 года российские ноутбуки впервые обогнали американские по объемам продаж на отечественном рынке. Доля Dell, HP и Apple на российском рынке составила 10 процентов, а показатель у марок из РФ оказался на уровне в 11,6 процента. Эксперты связали подобную динамику не только с уходом из России ряда западных производителей подобной электроники, но и с возросшей рекламной активностью отечественных компаний. По мнению Муртазина, вытеснение западных брендов электроники отечественными еще не говорит об успешности проводимой в РФ политики импортозамещения, так как выпускаемые под российскими брендами ноутбуки, по сути, не являются российскими.