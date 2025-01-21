Трамп заявил о праве США на половину TikTok

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что страна должна иметь право на половину платформы TikTok. Он сообщил об этом журналистам в Белом доме.

Американский лидер также подписал исполнительный указ, который призван отсрочить блокировку TikTok в США как минимум на 75 дней.

TikTok решил возобновить работу в США после гарантий Трампа

«У нас будет 50 процентов TikTok, а TikTok получит разрешение продолжать свой бизнес», — заявил Трамп.

Глава США также предупредил, что в случае, если КНР откажется от сделки, Вашингтон будет готов ввести пошлины на китайские товары.