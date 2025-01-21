Астрономы обнаружили гигантскую радиогалактику размером с 32 Млечных Пути

Астрономы совершили открытие, выявив гигантскую радиогалактику, размер которой в 32 раза превышает размер нашего Млечного Пути. Объект был зафиксирован телескопом MeerKAT в Южной Африке и получил название Inkathazo, что в языках зулу и коса означает «неприятности», так как его физику до сих пор сложно понять.

© Ferra.ru

Inkathazo — это один из крупнейших объектов во Вселенной, состоящий из гигантских струй горячей плазмы, которые простираются на миллионы световых лет. Эти струи излучают радиоволны и питаются сверхмассивными черными дырами в центрах галактик.

До недавнего времени считалось, что такие гигантские радиогалактики (GRG) — редкость. Однако новые радиотелескопы, такие как MeerKAT, резко изменили этот взгляд. За последние пять лет количество открытых GRG значительно возросло.

Inkathazo находится в центре скопления галактик, что делает его необычным, ведь такие струи обычно растут в одиночных галактиках. Это открытие поднимает новые вопросы о том, как взаимодействия в таких скоплениях влияют на развитие гигантских радиогалактик.

Для более детального изучения астрономы использовали возможности MeerKAT, создавая карты спектрального возраста плазмы, которые помогли исследовать физические процессы, происходящие в струях Inkathazo.