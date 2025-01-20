Трамп заявил, что астронавты США водрузят флаг на Марсе
Президент США Дональд Трамп заявил, что отправит американских астронавтов «водрузить флаг на Марс», пишет РИА Новости.
По его словам, США вновь станут нацией роста, которая увеличивает свое богатство, расширяет территории, строит города, повышает планку ожиданий и несет флаг к новым прекрасным горизонтам.
«Мы будем стремиться к нашему предначертанию среди звезд, отправляя американских астронавтов, чтобы водрузить флаг США на Марсе», — заявил Трамп во время инаугурации.
Он заявил, что США продолжат закреплять лидерство в освоении космоса, рассматривая это как важную часть национального развития и достижения величия.
После этих слов камера во время трансляции выхватила лицо Илона Маска, чья компания SpaceX производит космическую технику. Он улыбался и показал большой палец.
Сенатор Константин Косачев заявил «Парламентской газете», что инаугурационная речь Трампа оставила много вопросов, поскольку не были затронуты важные темы. «То, что не прозвучали ни тема стратегической стабильности и контроля над вооружениями, ни проблемы коллективной безопасности, ни украинский кризис, может свидетельствовать только о том, что в этих темах у Трампа пока нет ни позиции, ни уверенности в ее реализуемости и успехе», — считает парламентарий.