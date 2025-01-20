Астронавты США водрузят флаг на Марсе

Президент США Дональд Трамп заявил, что отправит американских астронавтов «водрузить флаг на Марс», пишет РИА Новости.

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По его словам, США вновь станут нацией роста, которая увеличивает свое богатство, расширяет территории, строит города, повышает планку ожиданий и несет флаг к новым прекрасным горизонтам.

«Мы будем стремиться к нашему предначертанию среди звезд, отправляя американских астронавтов, чтобы водрузить флаг США на Марсе», — заявил Трамп во время инаугурации.

Он заявил, что США продолжат закреплять лидерство в освоении космоса, рассматривая это как важную часть национального развития и достижения величия.

После этих слов камера во время трансляции выхватила лицо Илона Маска, чья компания SpaceX производит космическую технику. Он улыбался и показал большой палец.

Сенатор Константин Косачев заявил «Парламентской газете», что инаугурационная речь Трампа оставила много вопросов, поскольку не были затронуты важные темы. «То, что не прозвучали ни тема стратегической стабильности и контроля над вооружениями, ни проблемы коллективной безопасности, ни украинский кризис, может свидетельствовать только о том, что в этих темах у Трампа пока нет ни позиции, ни уверенности в ее реализуемости и успехе», — считает парламентарий.