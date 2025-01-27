ИИ на страже государства: как искусственный интеллект втягивают в холодную войну

Мы постепенно входим в эпоху, в которой ИИ разрабатываются для национальных целей — в роли пешек, поддерживающих намерения государства. Искусственный интеллект призывают на службу, однако мировое сообщество пока не определилось, как на это реагировать — со смирением или протестом. Портал bigthink.com рассказал о новой холодной войне и том, какую роль в ней сыграют ИИ.

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На сегодняшний день лидеры лучших ИИ-лабораторий верят, что «модель, превосходящая интеллект победителей Нобелевской премии в большинстве сфер», может появиться уже в 2026-2027 году. По крайней мере, так считает CEO Anthropic Дарио Амодей. Опрос 2 000 специалистов в сфере ИИ показал немного другой результат — большинство считает, что шансы на появление искусственного интеллекта человеческого уровня к 2027 составляют 10%. Цифра небольшая, но гораздо более позитивная, чем более ранние прогнозы.

Здесь стоит отметить, что этот теоретический ИИ отличается от т.н. «супер-интеллекта» — самостоятельного агента, превосходящего целые организации или, по некоторым определениям, человечество как коллектив. Глава OpenAI Сэм Альтман считает, что подобный интеллект может появиться в промежутке от 2028 до 2039 года. Демис Хассабис, CEO Google Deepmind, считает, что его компания выполнит свою миссию в течение 10 лет.

Конечно, можно сказать, что эти цифры — не более чем питч продаж или или стадное мышление. Можно возразить, что прогнозируемые даты наверняка ошибочны. Но перспективу автоматизации эволюционировавшего человеческого интеллекта, который способен поместиться на флэшке, нельзя отрицать.

Языковые модели и ИИ быстро развиваются, но стоит ли переживать из-за того, что подобные технологии будут национализированы? Например, модель Alphafold 3, якобы способная предсказать структуры и взаимодействия любых молекул в природе, недавно стала доступна всем желающим бесплатно. Почти кто угодно может получить доступ к различным версиям ChatGPT, не говоря уже о других разработках с открытым исходным кодом. Но по мнению Дарио Амодея в будущем ситуация изменится. CEO Anthropic утверждает, что ИИ должны контролироваться демократическими государствами — «для защиты от авторитаризма и нарушений человеческих прав».

Сэм Альтман считает, что вопрос господства над будущим ИИ-технологий предстоит решить в скором времени. На его взгляд, Штаты выглядят самым актуальным кандидатом на роль мирового лидера в этой сфере, но первенство государства не гарантировано. Для того, чтобы закрепить позиции, Альтман предложил прозаические изменения: инвестиции в кибербезопасность и инфраструктуру, а также четкие правила для международного инвестирования и экспорта.

Иными словами, многие представители западной IT-индустрии продвигают аргумент в пользу защиты и субсидирования «демократического ИИ» для борьбы с «авторитарным ИИ». И у этого видения уже есть результаты. OpenAI без лишнего шума изменила свою политику, чтобы не допустить использования ИИ в военных целях, а Microsoft, Amazon и даже Anthropic активно работают с минобороны и спецслужбами США. Администрация Байдена хотела приобщить искусственный интеллект к целям национальной безопасности, и кабинет Трампа наверняка продолжит работать в этом направлении.

Белый дом считает, что гонка ИИ-вооружений уже началась, и пока главным оппонентом является Китай. Хотя более примитивный искусственный интеллект уже много лет используется в вооруженных конфликтах. Новые технологии всегда адаптировались для военных целей, однако супер-интеллект — совсем другой феномен. И его было бы неразумно применять на поле боя.