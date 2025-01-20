Экипаж на китайской орбитальной станции впервые получил кислород

Экипаж "Шэньчжоу-19" на борту китайской орбитальной станции "Тяньгун" впервые смог получить кислород и ингредиенты для ракетного топлива. Как сообщает газета South China Morning Post, успешные эксперименты открывают путь для долгосрочного освоения космоса, включая высадку пилотируемой миссии на Луну к 2030 году.

По информации издания, члены экипажа успешно провели первую в мире демонстрацию на орбите технологии искусственного фотосинтеза, произведя кислород. Целью серии из 12 экспериментов, которые проводились в замкнутом пространстве с использованием полупроводниковых катализаторов, было преобразование углекислого газа и воды в кислород с получением этилена, который можно использовать при производстве топлива для космических аппаратов, указывает газета. Эта технология имитирует естественный процесс фотосинтеза зеленых растений с помощью инженерных физических и химических методов.

Газета отмечает, что эксперименты на борту Международной космической станции (МКС) были направлены на то, чтобы понять, как микрогравитация влияет на естественный фотосинтез. Однако МКС "в значительной степени полагается на электролиз для жизнеобеспечения, который использует электричество от солнечных панелей станции для расщепления воды на водород и кислород и обеспечения астронавтов пригодным для дыхания воздухом". Этот процесс "является энергоемким и не будет практичным для дальних миссий на Луну или Марс".

В отличие от традиционных методов восстановления углекислого газа при высоких температурах и давлении, новая китайская технология "эффективно работает при комнатной температуре и стандартном атмосферном давлении, значительно снижая потребление энергии", отмечает издание.