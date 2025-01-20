Ученые обнаружили подземные толчки в мантии Земли

Ученые из Калифорнийского технологического института сделали неожиданное открытие в области сейсмологии, выяснив, что подземные толчки происходят не только на привычной глубине, но и в недрах Земли, включая мантии. Об этом сообщает журнал Science.

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В рамках исследования была развернута масштабная сеть из 5000 сейсмических датчиков над разломом Ньюпорт-Инглвуд, одной из самых нестабильных зон планеты. Измерения проводились на протяжении полугода, и результаты оказались шокирующими для научного сообщества.

Ранее считалось, что источники землетрясений располагаются на глубине 20-25 км, однако новые данные показали, что толчки могут происходить и на гораздо больших глубинах, включая область мантии. Это открытие ставит под сомнение существующие представления о механизмах, вызывающих сейсмическую активность.

Ученые объясняют этот феномен движением мантийных потоков, которые создают напряжение и провоцируют сейсмические колебания. Многие из этих толчков настолько слабы, что остаются незамеченными на поверхности планеты.

Это открытие порождает множество вопросов о динамике Земли и механизмах, происходящих в ее недрах. Исследования в данной области продолжаются, и ученые надеются получить больше информации о том, как процессы в мантии влияют на сейсмическую активность на поверхности.