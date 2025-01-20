TikTok уведомил о возобновлении работы приложения в США

Китайская соцсеть TikTok уведомила пользователей в США о возобновлении работы приложения. Отмечается, что возможность просматривать новые видео доступна.

При этом, по данным РИА Новости, скачать приложение из магазина приложений App Store всё ещё нельзя.

Трамп заявил, что сам решит судьбу TikTok в США

Ранее американский президент Дональд Трамп выступил с призывом «спасти» заблокированную в США соцсеть TikTok. Он также заверил, что издаст указ о приостановлении её запрета в стране.

Позже сообщалось, что администрация TikTok восстанавливает работу соцсети в США после заверений Трампа.