РИА Новости: TikTok уведомил о возобновлении работы приложения в США

Китайская соцсеть TikTok уведомила пользователей в США о возобновлении работы приложения. Отмечается, что возможность просматривать новые видео доступна.

TikTok уведомил о возобновлении работы приложения в США
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При этом, по данным РИА Новости, скачать приложение из магазина приложений App Store всё ещё нельзя.

Трамп заявил, что сам решит судьбу TikTok в США

Ранее американский президент Дональд Трамп выступил с призывом «спасти» заблокированную в США соцсеть TikTok. Он также заверил, что издаст указ о приостановлении её запрета в стране.

Позже сообщалось, что администрация TikTok восстанавливает работу соцсети в США после заверений Трампа.

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