Палеонтологи из Мюнхена определили новый вид динозавров по старым фотографиям, сделанным до Второй мировой войны. Этот вид, получивший название Tameryraptor markgrafi, был открыт благодаря изображениям частичного скелета, найденного в египетском оазисе Бахария в 1914 году. На этих фотографиях, переживших бомбардировку Мюнхена во время войны, были видны части черепа, позвоночника и ног динозавра, что позволило исследователям понять, что это не тот вид, который считался ранее.

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Первоначально палеонтолог Эрнст Штромер отнес ископаемое к группе кархародонтозавров. Однако, изучив фотографии, исследователи пришли к выводу, что это новый вид, крупный хищный динозавр длиной около 10 метров. Название Tameryraptor сочетает в себе древнеегипетское слово, означающее «любимая земля», и латинское слово, указывающее на его «хищную природу».

Несмотря на то, что название вида основано на старых изображениях, команда считает открытие достоверным, хотя и признает, что обычно для таких выводов требуются физические окаменелости.