МИД Эстонии призвал рассмотреть запрет TikTok в Европе

Европейским странам следует вслед за США запретить работу соцсети TikTok, заявила Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Об этом пишет РИА Новости.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Власти США с 19 января запретили работу соцсети на территории страны. В связи с этим, приложение перестало открываться у американских пользователей, оно также исчезло из App Store.

«За последние годы мы стали свидетелями того, как TikTok распространяет дезинформацию и является платформой для манипуляций выборами. Вдобавок ко всему, его огромный сбор данных, как известно, представляет серьезную угрозу безопасности. Запрет TikTok должен быть рассмотрен и в Европе», — отметила Цахкна.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предположила, что в 2025 году китайская соцсеть TikTok может вернуться в Россию.

Мизулина заметила, что в России эта соцсеть была несколько недооценена как инструмент формирования смыслов.