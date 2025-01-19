В США заблокировали приложения китайской компании ByteDance

Ряд приложений, принадлежащих китайской корпорации ByteDance, оказался недоступен в Соединенных Штатах после прекращения работы социальной сети TikTok. Об этом пишет портал Wired.

По данным портала, в перечне заблокированных программ оказались приложение для редактирования видеороликов CapCut, социальная сеть Lemon8, коммуникационное приложение Lark, сервис для редактирования фотографий с использованием технологий искусственного интеллекта Hypic.

Журналисты отметили, что приостановка работы TikTok и ряда других сервисов от ByteDance может оказаться кратковременной.

Так, в субботу, 18 января, избранный президент США Дональд Трамп заявил в интервью телекомпании NBC, что склоняется к отсрочке запрета TikTok на 90 дней сразу после инаугурации.

Вместе с тем, по мнению экспертов, ситуация остается сложной. Власти США настаивают на том, что ByteDance должна продать TikTok американской компании с тем, чтобы получить возможность далее работать на территории страны.

Пекин, в свою очередь, четко дал понять владельцам компании, что наиболее предпочтительным вариантом считает запрет социальной сети в Соединенных Штатах.