Резкий перепад высоты между полушариями Марса был вызван конвекцией магмы

Международная группа ученых из Австралии и Китая раскрыла причины одной из главных загадок Солнечной системы — существования так называемой марсианской дихотомии. О природе этого явления велись споры с момента ее открытия в 1970-х годах. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

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Марсианская дихотомия представляет собой резкий перепад высот между северным и южным полушариями Марса. Южные возвышенности Красной планеты (которые покрывают около двух третей ее поверхности) возвышаются на 5–6 километров над северными низменностями. Нигде больше в Солнечной системе нет такого резкого контраста.

Возвышенная местность первых действует как естественный барьер для воздушного потока, что приводит к различным ветровым режимам и способствует локальным погодным явлениям. Согласно одной из гипотез, дихотомия вызвана внутренними факторами, такими как движение тепловых потоков в расплавленных недрах планеты. Альтернативная теория предполагает, что в древности в Марс врезалось гигантское космическое тело размером с земную Луну. В новом исследовании команда проанализировала марсотрясения, обнаруженные посадочным модулем NASA Insight вблизи границы дихотомии.

Данные показали, что на юге сейсмические волны теряют энергию быстрее, чем на севере. Наиболее вероятным объяснением наблюдения служит разница температур горных пород в разных полушариях. Более горячие южные высокогорья Марса подтверждают идею, что дихотомия вызвана внутренними процессами, такими как конвекция (перемещения тепла) в недрах планеты. Моделирование показало, что остановка движения тектонических плит и расплавленной породы под ними создала системы конвекции в расплавленной породе, что привело к подъему южных возвышенностей и опусканию северных низменностей.