Первые галактики во Вселенной могли быть созданы самим пространством

Итальянские астрофизики из Падуанского университета и Университета Барселоны предложили новую теорию рождения первых галактик во Вселенной. Согласно предположению, они галактические системы были сформированы окружающим пространством. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv. Согласно современной космологии, в самом начале своего существования Вселенная пережила этап сверхбыстрого расширения, известный как инфляция.

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Он длился менее секунды, но за этот миг космос увеличился в размерах по меньшей мере в 1060 раз. Инфляция породила флуктуации в пространстве-времени, которые, со временем, создали первые звезды и галактики. Энергией этого события стал новый фактор, известный как инфлатон — странное квантовое поле. Однако науке неизвестно, откуда взялся инфлатон, что его питало, и куда это поле исчезло потом.

В новом исследовании команда предложила альтернативную теорию инфляции и создания Вселенной без инфлатона. В предложенной модели при расширении Вселенной возникают гравитационные волны, которые сталкиваются друг с другом и усиливаются. Гравитационные волны обычно не могут создавать структуры сами по себе, но ученые обнаружили, что в некоторых особых случаях гравитационные волны могут усиливать друг друга именно таким образом.

Когда это происходит, отпечатки, которые они оставляют в пространстве, почти одинаковы в самых разных масштабах длины. Это именно то, что космологи наблюдают в космическом микроволновом фоне, остаточном свете ранней Вселенной. Это излучение содержит слабый отпечаток отголосков инфляции. Оно показывает, что что бы ни заложило семена структуры, оно должно было иметь такой тип узора.