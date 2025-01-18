Ученые добились прорыва в передаче данных и радиолокации в космосе

Международная группа специалистов Европейского космического агентства (ЕКА) объявила о прорыве в разработке технологий космической связи, создав усилитель сигнала размером меньше клубничного семечка. Исследование опубликовано в научном журнале IEEE Microwave and Wireless Technology Letters (MWTL).

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По словам авторов проекта, устройство размером 1,8 на 0,9 миллиметра может усиливать очень слабые сигналы до приемлемых уровней, что может сделать возможным будущие космические миссии по радиолокационному наблюдению и телекоммуникациям.

При проектировании схемы учитывались потребности предлагаемой ЕКА миссии под названием Wivern, которая станет продолжением текущей миссии EarthCARE по профилированию облаков с помощью радаров. EarthCARE реализуется ЕКА совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA).

Wivern обеспечит измерения скорости ветра в облаках и осадках, а также предоставит профили дождя, снега и ледяной воды для улучшения прогнозов опасных погодных условий и даст новое представление о сильных штормах.

В миссии Wivern предполагается использовать сигналы радара W-диапазона. Этот диапазон обладает потенциалом для будущих спутниковых телекоммуникаций с более высокой частотой и более высокой пропускной способностью.