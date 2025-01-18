В МВД предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

Мошенники стали похищать Telegram-аккаунты с помощью фейковых ссылок на голосование от знакомого контакта. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

"Пользователю мессенджера Telegram от знакомого контакта, который давно не был онлайн, приходит сообщение с просьбой проголосовать за кого-либо. Ссылка для "голосования" ведет на фишинговый ресурс, при переходе на который пользователь теряет доступ к своему аккаунту", - говорится в сообщении.

В управлении посоветовали пользователям мессенджера быть бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам.