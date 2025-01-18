Спутниковая связь Starlink охватила 120 стран мира

Спутниковая связь Starlink теперь доступна в 120 странах мира. Об этом написал американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.

«Starlink теперь доступна в 120 странах», — так он прокомментировал публикацию о появлении связи в полинезийском государстве Тувалу.

Starlink — это глобальная спутниковая система, разработанная SpaceX для обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа в интернет в труднодоступных и отдаленных регионах. Система предназначена для предоставления доступа в интернет со скоростью 1 Гбит/с, что соответствует стандарту 5G. Первый спутник Starlink был запущен в 2019 году, и на сегодняшний день на низкой околоземной орбите действуют тысячи таких устройств.

В декабре Reuters сообщал, что аэрокосмические производители Евросоюза рассматривают возможность создания совместной компании для конкуренции с принадлежащей Маску спутниковой сетью Starlink. Уточняется, что переговоры находятся лишь на ранней стадии, совместный проект получил кодовое название «Бромо». Также агентство пишет, что европейский сектор на фоне быстрого роста сети Starlink несет большие потери.

Ранее в РФ разработали систему «Калинка» для выявления спутников Starlink.