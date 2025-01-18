Трамп заявил, что планирует объявить об отсрочке запрета TikTok в США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен подписать указ об отсрочке на 90 дней запрета сервиса создания и просмотра коротких видео TikTok.

В пятницу оператор TikTok заявил, что прекратит работу в США 19 января без "четких гарантий" администрации нынешнего президента США Джо Байдена.

"Вероятнее всего, отсрочка на 90 дней - это именно то, что будет сделано, потому что это уместно", - сказал он в интервью телеканалу NBC News, отметив, что его администрации необходимо тщательно разобраться в ситуации.

Избранный американский лидер добавил, что если пойдет на такой шаг, то объявит о нем уже в день инаугурации 20 января.

"Если я приму это решение, то я, скорее всего, объявлю о нем в понедельник", - указал республиканец.

Ранее на этой неделе Трамп провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином и заявил, что Вашингтон и Пекин в ближайшее время вместе решат многие проблемы. В числе обсуждавшихся тем была и судьба TikTok в США.

Американское законодательство теоретически позволяет сохранить доступ к TikTok в США пользователям, которые скачали и установили приложение до 19 января. Однако магазины приложений и хостинг-провайдеры могут "оказаться на крючке", если продолжат предоставлять услуги TikTok, отмечает телекомпания ABC. Минюст будет вправе взыскивать с них штрафы размером до $5 тыс. за каждого пользователя.

Как заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, по мнению Байдена, сервис TikTok "должен быть и далее доступен американцам, но находясь в американской собственности или той, при которой учитываются опасения в сфере национальной безопасности, изложенные Конгрессом" при подготовке закона. Согласно этому акту, подписанному Байденом в апреле 2024 года, компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, должна продать сервис компании из США до 19 января, чтобы избежать запрета.