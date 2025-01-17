Выпуск телефонов Nokia будет продолжен

Финская HMD Global не откажется от телефонов Nokia и продолжит их выпуск.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в компании.

«Вы продолжите видеть телефоны Nokia как часть нашего движения вперед. В рамках мультибрендового подхода HMD включает в себя линейку под брендом HMD Originals, телефоны Nokia и новые захватывающие коллаборации», — отметили в компании.

Там указали, что создают «стильные, доступные и удобные для повседневного использования телефоны, которые действительно отвечают потребностям наших клиентов».

Ранее сообщалось, что HMD Global, которая занимается разработкой и продажей устройств под брендом Nokia, сняла 15 января с продажи смартфоны производителя.