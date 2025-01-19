Трамп: TikTok, скорее всего, получит отсрочку от блокировки в США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok может получить отсрочку от блокировки в США на 90 дней. Об этом политик рассказал NBC News.
"Я думаю, что это, безусловно, вариант, который мы рассматриваем. Продление на 90 дней, скорее всего, будет сделано, потому что это уместно. Если я решу это сделать, я, вероятно, объявлю об этом в понедельник", - заявил избранный глава государства.
Трамп добавил, что этот вопрос является довольно важным и его следует рассмотреть более тщательно. 17 января Верховный суд США подтвердил законность запрета на использование приложения TikTok в США, если китайская компания ByteDance не продаст его американским владельцам.
В заявлении суда отмечалось, что, если до 19 января американское подразделение не будет продано, то с этой даты TikTok будет заблокирован в США. В свою очередь TikTok в последние часы до своего своей блокировки в США опубликовала на своем сайте заявление, в котором предупредила американских пользователей, что будет вынуждена прекратить работу.