Трамп: TikTok, скорее всего, получит отсрочку от блокировки в США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok может получить отсрочку от блокировки в США на 90 дней. Об этом политик рассказал NBC News.

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"Я думаю, что это, безусловно, вариант, который мы рассматриваем. Продление на 90 дней, скорее всего, будет сделано, потому что это уместно. Если я решу это сделать, я, вероятно, объявлю об этом в понедельник", - заявил избранный глава государства.

Трамп добавил, что этот вопрос является довольно важным и его следует рассмотреть более тщательно. 17 января Верховный суд США подтвердил законность запрета на использование приложения TikTok в США, если китайская компания ByteDance не продаст его американским владельцам.

В заявлении суда отмечалось, что, если до 19 января американское подразделение не будет продано, то с этой даты TikTok будет заблокирован в США. В свою очередь TikTok в последние часы до своего своей блокировки в США опубликовала на своем сайте заявление, в котором предупредила американских пользователей, что будет вынуждена прекратить работу.