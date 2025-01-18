TikTok опубликовал заявление в последние часы перед запретом в США

Китайская соцсеть TikTok в последние часы до своего своей блокировки в США опубликовала на своем сайте заявление, в котором предупредила американских пользователей, что будет вынуждена прекратить работу на территории страны, если администрация президента Джо Байдена не отменит соответствующий запрет.

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«Если администрация Байдена немедленно не сделает окончательного заявления, которое удовлетворит наиболее важных поставщиков услуг, гарантируя, что закон не будет приведен в исполнение, то, к сожалению, TikTok будет вынужден отключиться 19 января», — отмечается в публикации.

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Накануне Верховный суд США подтвердил законность запрета на использование приложения TikTok в США, если китайская компания ByteDance не продаст его американским владельцам. Если до 19 января американское подразделение не будет продано, то с этой даты TikTok будет заблокирован в США, отмечается в заявлении суда. Основные платформы, через которые он распространяется (Appstore и Play Market), должны будут удалить приложение во избежание санкций.

До этого газета Politico писала, что TikTok потратит $50 тысяч (около 4 млн рублей) на вечеринку в честь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Как рассказали журналистам организаторы, TikTok выступит главным спонсором мероприятия. По данным газеты, вечеринку назначили на 19 января, когда вступит в силу запрет на использование китайского приложения в США.

Трамп заявил, что судьба TikTok в США зависит от него.