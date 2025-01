Опубликовано фото iPhone 17 Air в сравнении с другими гаджетами Apple

Портал MacRumors опубликовал рендеры рекордно тонкого iPhone 17 Air и сравнил на фото эту модель с актуальным смартфоном и планшетом Apple.

© MacRumors/YouTube

Известно, что iPhone 17 Air станет одним из самых тонких смартфонов на рынке. Ожидается, что его толщина составит около 5,5 мм, что сделает его самым тонким смартфоном Apple. На данный момент рекордсменом является iPhone 6, выпущенный в 2014 году. Его толщина составляет 6,9 мм.

Толщина в 5,5 мм — это примерно на 30% меньше, чем у iPhone 16 (7,8 мм), и на 33% меньше, чем у iPhone 16 Pro (8,25 мм). Таким образом, iPhone 17 Air будет близок по толщине к 12,9-дюймовому iPad Pro, выпущенному в прошлом году. Этот планшет является самым тонким устройством Apple на данный момент, его толщина составляет рекордные 5,1 мм.

Apple рассчитывает, что тонкий дизайн привлечет больше покупателей по сравнению с моделями iPhone mini и Plus, которые не пользовались такой популярностью, как стандартные и Pro-модели. Apple прекратила выпуск 5,4-дюймовых iPhone mini, заменив их на iPhone Plus. Ожидается, что Air придет на смену iPhone 16 Plus.

iPhone 17 Air приписывают 6,6-дюймовый дисплей, чип Apple A19, фирменный модем Apple, а также отсутствие стереозвука, физических SIM-карт и поддержки mmWave 5G. Презентация линейки iPhone 17 ожидается в сентябре 2025 года.