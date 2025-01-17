Маск о потере прототипа Starship: развлечение гарантировано

Генеральный директор американской космической компании SpaceX Илон Маск прокомментировал на своей странице в соцсети Х потерю прототипа корабля Starship в ходе седьмого испытательного полета.

"Успех сомнителен, но развлечение гарантировано", - написал Маск, опубликовав видео, на котором запечатлены сгорающие в атмосфере Земли обломки прототипа.

При этом гендиректор SpaceX добавил, что улучшенные версии космического корабля и ускорителя уже ждут запуска. Маск также согласился с тем, что необходимо быть готовым идти на риск, так как ни одно важное начинание, требующее инноваций, не было сделано без него. Связь со второй ступенью была потеряна примерно через 8,5 минуты после начала полета.

При этом ракетный ускоритель Super Heavy успешно вернулся на стартовую площадку. Разрабатываемый SpaceX корабль Starship - многоразовая сверхтяжелая ракета-носитель, предназначенная для экономичной доставки грузов и людей на околоземные орбиты, а также для межпланетных полетов на Луну и Марс. Это самая большая и мощная ракета-носитель в истории.