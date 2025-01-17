Ученые из США создали сверхпрочный материал, напоминающий кольчугу

Ученые из Соединенных Штатов создали сверхпрочный материал, напоминающий кольчугу - сплетенные из нитей органических полимеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного университета (NWU) США.

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"Мы создали абсолютно новую структурную форму полимеров. Она похожа по устройству и свойствам на кольчугу в том смысле, что ее очень сложно разорвать, при этом каждое звено полимера обладает некоторой свободой движения, подобно кольцам в броне", - заявил профессор NWU Уильям Дихтель.

Он добавил, что из-за такой формы плетения для разрыва нужно разрушить очень большое число звеньев материала. Открытие сверхпрочного материала получилось сделать при изучении взаимодействий между ароматическими органическими молекулами TPE-PhOH. До этого ученые из Ливерморской национальной лаборатории создали самый яркий в мире источник рентгеновского излучения, объединив высокомощный лазер с ультралегкой металлической пеной.