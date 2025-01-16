Астрономы обнаружили объект, который не должен существовать

Международная команда ученых обнаружила уникальный космический объект, который нарушает существующие представления о нейтронных звездах. ASKAP J1839-0756 вращается один раз за 6,5 часов, — это рекордно медленное вращение для подобного класса объектов. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy (Nature Astro).

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Большинство пульсаров и нейтронных звезд, испускающих радиоволны, вращаются невероятно быстро — за секунды или доли секунд. Однако ASKAP J1839-0756 поражает своей «медлительностью». Несмотря на это, он продолжает испускать радиопульсы, что, согласно стандартным теориям, не должно быть возможным.

«Согласно нашим знаниям, нейтронные звезды, вращающиеся так медленно, должны перестать испускать радиоимпульсы. Но ASKAP J1839-0756 ломает эти правила,» — отметили авторы исследования Маниша Калеб и Ю Винг Джошуа Ли.

ASKAP J1839-0756 обладает еще одной уникальной особенностью: он испускает радиоимпульсы с двух противоположных магнитных полюсов. Это явление крайне редкое даже для быстрых пульсаров, а для таких медленных объектов оно наблюдается впервые.

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Данный объект был найден с помощью радиотелескопа ASKAP в Австралии. Его необычная активность была замечена во время рутинного наблюдения: объект излучал радиовсплески, яркость которых снижалась на 95% за 15 минут. Позже долгосрочные наблюдения подтвердили, что всплески повторяются с интервалом 6,5 часов. Для дальнейших исследований команда использовала телескопы ATCA в Австралии и MeerKAT в Южной Африке.

Одна из гипотез состоит в том, что ASKAP J1839-0756 — это магнитар, особый тип нейтронной звезды с мощным магнитным полем. Однако магнитары обычно вращаются быстрее, а их периоды измеряются секундами. Другая версия предполагает, что это может быть белый карлик — остаток менее массивной звезды. Однако до сих пор ни один одиночный белый карлик не был замечен как источник радиовсплесков.