Открыта уникальная многопланетная система

Международная команда астрономов сообщила об открытии многопланетной системы, получившей название WASP-132. Ученые называют ее уникальной, потому что в ней обнаружены "горячий Юпитер" и гигантская экзопланета с длительным периодом обращения.

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Полностью исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, а краткий отчет о нем приводит ресурс Sci News. Как пишут авторы открытия, WASP-132 - это уникальная система, в которой как внутренняя каменистая планета, так и недавно открытая внешняя гигантская планета находятся в гравитационной связке с "горячим Юпитером".

Последний, как предполагают исследователи, на свое нынешнее место мигрировал под влиянием редкого "динамически холодного механизма". Горячими юпитерами называют планеты с массой, схожей с массой Юпитера, но вращающиеся на более близком расстоянии от своей звезды, чем Меркурий вращается вокруг нашего Солнца.

На сегодня установлено, что система WASP-132 содержит как минимум три планеты: "горячий Юпитер", суперземлю и холодную внешнюю планету, получившую название WASP-132d. Присутствие в системе "горячего Юпитера" удивило, ведь он находится в той области, в которой для его образования попросту не хватило бы строительного материала - газа и пыли.

Общепринятая теория гласит, что такие тела зарождаются вдали от своих звезд, но затем могут мигрировать ближе к ней по мере развития всей планетной системы. До сих пор считалось, что "горячие юпитеры" вращаются вокруг своей звезды в одиночку, поскольку в процессе своего приближения к звезде они попросту выталкивают из системы другие планеты.

Однако в планетной системе WASP-132 этого почему-то не произошло. Сразу две планеты мирно соседствуют с "горячим Юпитером", что ставит общепринятую теорию под сомнение.

"Система WASP-132 - это замечательная лаборатория для изучения формирования и эволюции многопланетных систем, - говорит доктор Франсуа Буши из Женевской обсерватории. - Открытие "горячего Юпитера" рядом с внутренней суперземлей и далеким гигантом ставит под сомнение наше понимание формирования и эволюции таких систем. Это первый раз, когда мы наблюдаем такую конфигурацию".

Установлено, что "горячий Юпитер", получивший название WASP-132b, совершает оборот вокруг своей родительской звезды всего за 7,1 дня. А вот суперземля, названная WASP-132c, совершает оборот вокруг звезды всего за 24 часа и 17 минут. Третья планета, недавно обнаруженный ледяной гигант WASP-132d, совершает один оборот вокруг своей звезды за пять лет.