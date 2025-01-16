Луна попала в список находящихся под угрозой объектов культурного наследия

Всемирный фонд памятников (WMF) включил Луну в список находящихся под угрозой объектов культурного наследия. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что поводом для включения Луны в список WMF стала растущая деятельность человека в космосе. Как сообщается в пресс-релизе фонда, в 2025 году в перечень внесли те объекты, которые испытывают на себе влияние изменения климата, туризма, вооруженных конфликтов и природных катастроф.

«Луна впервые была включена в список уязвимых культурных объектов, чтобы отразить необходимость признать и сохранить артефакты, свидетельствующие о первых шагах человечества за пределами Земли», — сообщила генеральный директор WMF Бенедикт де Монтло.

Как уточнила де Монтло, на Луне есть несколько объектов, представляющих особую культурную ценность — например, оставленный на спутнике кремниевый диск, на котором хранятся обращения глав мировых стран. Такие объекты подвержены риску уничтожения, поскольку текущая космическая деятельность человека не включает в себя протоколы сохранения культурного наследия.

Помимо Луны, в список WMF также попали еще 24 объекта, расположенные в 29 странах по всему миру — разрушенная городская застройка Газы, пострадавший из-за землетрясений древний город Антакья в Турции, древняя система мощеных горных дорог в Андах, и другие.