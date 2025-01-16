Идентифицированы загадочные "идеальные" круги на дне Средиземного моря

Международная и междисциплинарная команда исследователей сумела установить происхождение загадочных идеальных кругов, впервые обнаруженных более 10 лет назад на дне Средиземного моря. Ученые идентифицировали их как "затерянный мир".

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Результаты четырехлетнего подводного исследования опубликовал журнал National Geographic. Более 1300 идеальных кругов располагаются на глубине около 122 метров. Объяснить их природу сразу по открытии ученые не смогли. Ранее с подобными явлениями они не встречались.

Круги впервые заметили в 2014 году при помощи беспилотного подводного аппарата. Удивила их правильная, практическая идеальная форма. Все они примерно одного размера - около 20 метров в диаметре. Еще более странным оказалось то, что в центре практически каждого круга имеется темное пятно.

"Мы понятия не имели, что это такое", - признается один из авторов открытия, морской биолог Кристина Перджент-Мартини.

На изучение природы загадочных кругов ушло четыре последних года. Важную подсказку дали подводные пещеры, расположенные вблизи от кругов. Ученые предположили, что эта область морского дна могла являться частью древней береговой линии, затопленной после последнего ледникового периода более 10 000 лет назад.

Окончательно идентифицировать круги удалось по мотивам исследования, проведенного в 2024 году. Оно охватило около десяти квадратных километров, и именно в его рамках исследователи насчитали более 1300 загадочных кругов. Им удалось отобрать образцы кернов из кругов, а радиоуглеродное датирование показало, что возраст самого древнего материала в центре кругов составляет около 21 000 лет.

"Для тех, кто изучает историю климата, эта конкретная эпоха представляет собой момент глубоких планетарных изменений. Это был последний ледниковый максимум", - говорит палеоклиматолог Эдуард Бард.

По его словам, в те времена Средиземное море было холоднее и гораздо мельче, чем сейчас, а место, где сегодня находятся круги, представляло собой мелководье - глубина в то время составляла около 20 метров.

Ученые изучили потенциальное влияние колебаний температуры и уровня моря на протяжении тысяч лет на рост и гибель водорослей, которые могли потенциально сформировать круги. Оказалось, что круги формировались в течение трех хронологических этапов.

Первый длился от 18 до 21 тысячи лет назад, второй - от 8 до 18 тысяч лет назад, третий длится до сих пор. Исследование показало, что морская вода на пике ледникового периода пропускала больше солнечного света на дно, чем сейчас, способствуя развитию куполообразных сообществ красных водорослей. Таяние ледников и повышение уровня моря приводило к гибели водорослей. Поверх отмерших слоев росли новые водоросли, и все это вкупе постепенно образовало круги.

Новые родолитовые водоросли попросту начали обволакивать кусочки кальция, созданные отмершими растениями. Кусочки водорослей веками скатывались вниз по склону с выступа, оседая вокруг основания идеальными кругами. Простое тяготение под влиянием гравитации образовало эти круги, резюмируют исследователи.