НЛО и Fogbank: тайны армии США, ставшие явью

Вооруженные силы всех государств мира, по понятным причинам, стараются держать свои инновации в строжайшем секрете. Однако эта секретность зачастую лишь разжигает любопытство публики и приводит к спекуляциям — и ложным, и правдивым. Портал Science Focus рассказал о двух военных тайнах США, которые не так давно стали известны общественности.

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Иногда военные секреты просачиваются в информационное поле спустя десятки лет после их появления. Один из примеров такого секрета — Fogbank, материал, использованный США при создании ядерных боеголовок. Метод его производства был настолько засекреченным, что детали технического процесса утратила даже сама армия.

Поэтому, когда инженерам потребовалась новая порция материала для перевооружения старых боеголовок, Администрации по национальной ядерной безопасности пришлось потратить много времени и денег, чтобы открыть секреты производства заново. Хотя сам факт существования Fogbank теперь общеизвестен, истинная природа таинственного вещества по-прежнему засекречена.

Оружейные специалисты предполагают, что это аэрогельный материал, который превращается в перегретую плазму при детонации расщепительного компонента боеголовки. После этого он запускает финальную стадию синтеза.

Fogbank производили в штате Теннесси в 1975-1989 годах. После производства финальной партии боеголовок, предприятие деактивировали. Но примерно 20 лет спустя армия США решила перевооружить старые боеголовки, чтобы продлить их срок службы. Тогда же люди, участвовавшие в оригинальном проекте, поняли, что у них на руках почти нет никаких документов о деталях производственного процесса. Не говоря уже о том, что сотрудники, обладавшие необходимой экспертизой, либо покинули прежнее место работы, либо ушли на пенсию.

Производство материала получилось возобновить лишь в 2008 год. Неизвестно, используется ли Fogbank в новых ядерных боеголовках сегодня.

Помимо этого, Пентагон рассекретил информацию о случаях обнаружения НЛО, датируемых еще 1945 годом. Архивные документы пришли к выводу, что большинство неопознанных объектов можно объяснить обычными предметами с Земли. А точнее, военными разработками.

Так, многочисленные НЛО в 1950-1960 годах на самом деле были опытными образцами продвинутых самолетов-шпионов и космическими аппаратами — например, высотными аэростатами и боевыми самолетами. Некоторые секретные проекты в том числе затрагивали летательные аппараты в форме блюдца: одним из них был канадский бомбардировщик VZ-9AV Avrocar, созданный с функцией вертикального взлета и посадки.

На данный момент минобороны США рассматривает возможность снижения секретности данных о части космических программ в надежде, что обнародованная информация послужит сдерживающим фактором для соперников. Космические силы страны даже выпустили некоторые детали о возможностях спутника Silent Barker перед его запуском в сентябре 2023.