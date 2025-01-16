В России рекордно подешевел iPhone 16 Pro

К началу 2025 года стоимость компактного и флагманского iPhone 16 Pro снизилась в России почти до 100 тыс. руб. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.

iPhone 16 Pro — самый доступный представитель текущей линейки Pro. Осенью 2024 года, когда он только появился в России, его цена составляла около 170 тыс. руб., а в ноябре и до Нового года стоимость снизилась до 120–130 тыс. руб.

В настоящее время на маркетплейсах можно приобрести iPhone 16 Pro по еще более выгодной цене. Средняя стоимость гаджета составляет 103 тыс. руб. при заказе из-за границы. Однако в таком случае необходимо будет оплатить таможенную пошлину, размер которой составляет около 14 тыс. руб. Тем не менее, несмотря на эту доплату, покупка обойдется на 20% более выгодной по сравнению с покупкой в России.

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iPhone 16 Pro получил тройную камеру с разрешением 48, 12 и 48 Мп, аккумулятор емкостью 3577 мАч, увеличенный OLED-экран с диагональю 6,3 дюйма и частотой 120 Гц, а также новая кнопка Camera Control для управления камерой.