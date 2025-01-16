Россияне стали чаще сдавать iPhone по программе trade-in

В 2024 году россияне сдали на 34% больше смартфонов по программе trade-in, чем годом ранее. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании МТС, ссылаясь на данные, полученные от фирменной сети розничной торговли.

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Лидером по количеству сданных устройств стал Apple, на долю которого пришлось 31% от общего числа. Это значительный скачок по сравнению с 2023 годом, когда первое место занимал Samsung (31%), а Apple находился лишь на четвертой позиции с 18%. Samsung в 2024 году опустился на второе место с показателем 29%.

В топ-5 самых популярных брендов в 2024 году также вошли Xiaomi (22%), Huawei (11%) и Realme (1%). В 2023 году в пятерку лидеров входили Samsung, Xiaomi, Huawei, Apple и Oppo.

Среди наиболее часто сдаваемых моделей шесть позиций заняли iPhone: iPhone 11 (15%), iPhone 12 (9%), iPhone 13 (7%), iPhone 12 Pro Max (6%), iPhone 14 Pro Max (5%) и iPhone 11 Pro (4%). Также в топ-10 вошли Redmi 9A (4%), Samsung Galaxy A 32 (4%), Samsung Galaxy S22 (4%) и Samsung Galaxy A 54 (4%).