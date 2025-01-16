В США предложили спускать крупные солнечные панели на воду

Новое исследование Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL) США предполагает, что плавающие солнечные панели на федеральных водохранилищах могут внести значительный вклад в производство солнечной энергии в стране. По оценкам авторов исследования, опубликованного в журнале Solar Energy, эти водохранилища могут генерировать до 1 476 тераватт-часов в год, что достаточно для питания около 100 миллионов домов.

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Эван Розенлиб и Мари Риверс, геопространственные ученые из NREL, вместе с аналитиком Аароном Левином проанализировали потенциал плавучих солнечных проектов на водохранилищах, находящихся под федеральным управлением. Даже если будет создано только 10% возможных мощностей, это окажет существенное влияние.

Плавучие солнечные панели имеют ряд преимуществ, включая снижение конкуренции за землю и экономию воды за счет предотвращения испарения. Однако такие проблемы, как судоходство, холодный климат и глубина водохранилища, могут ограничивать потенциальные места установки.

Исследователи планируют изучить эти и другие факторы.