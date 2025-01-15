У миллионов россиян замедлился интернет из-за аварии

Роскомнадзор зафиксировал повреждение магистрального кабеля в Татарстане. Авария привела к снижению скорости интернета и деградации сервисов у 3,8 миллиона россиян в 21 регионе РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Накануне в работе Рунета ранее произошёл масштабный сбой, пользователи жаловались на проблемы при загрузке сайтов.

«На участке Тюлячи — Новая Тура произошёл обрыв магистрального кабеля. Повреждение кабеля привело к деградации услуг широкополосного доступа в интернет в 21 субъекте РФ для приблизительно 3,8 млн пользователей», — пояснили в ведомстве.

На месте работают аварийно-восстановительные бригады. Проблему планируют устранить примерно в 21:00 по московскому времени.