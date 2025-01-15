В Китае создали самую быструю робособаку в мире

В Китае была представлена самая быстрая робособака в мире — «Черная пантера 2.0», которая может развивать скорость до 10 метров в секунду. Этот четырехногий робот был разработан совместно с Институтом инноваций в области гуманоидных роботов при университете Чжэцзяна, компанией Jingzhi Technology и производителем сварочных роботов Kaidarl.

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Робот имеет вес 38 кг и высоту 0,63 метра. Разработчики использовали различные новаторские технологии для достижения высокой скорости. Одним из ключевых решений стала система координации четырех ног, основанная на принципе Гюйгенса, которая позволяет роботу развивать скорость при беге.

Чтобы снизить ударную нагрузку и энергозатраты при высокоскоростном движении, в коленях робособаки установлены пружины, выполняющие роль амортизаторов. Также для увеличения жесткости и прочности были разработаны углеродные волокна для ног робота, что позволило улучшить его характеристики без существенного увеличения веса.

Кроме того, «Черная пантера 2.0» оснащена специальными «кроссовками», вдохновленными когтями хищников, что улучшает сцепление с поверхностью на 200%.

Робособака впервые прогулялась под водой

В дальнейшем исследовательская команда планирует продолжить улучшение робота, стремясь достичь еще большего сходства с биологическими существами и даже превзойти их в плане подвижности. Этот проект является частью научного сотрудничества между университетом Чжэцзяна и городом Ханчжоу в рамках платформы по инновационным технологиям.