В NASA сделали лучшую в истории фотографию из космоса

Астронавту NASA удалось сделать лучшую в истории фотографию Земли из космоса. Об этом сообщает Arstechnica.com.

© NASA

Дон Петтит сделал потрясающий снимок в наступившем году. Фото он описал как «новогоднее световое шоу». Оно было сделано с МКС, где астронавт живет и работает с сентября в рамках своего четвертого полета в космос.

На снимке запечатлены Земля, Млечный Путь, зодиакальный свет, который называют «ложным рассветом», спутники Starlink в виде полос и звезды в виде точек. Петтит отметил, что сделал снимок из иллюминатора Dragon Crew 9.

© NASA

По словам известного астрофотографа Эндрю Маккарти, это, вероятно, «лучшая фотография, когда-либо сделанная с борта МКС». Зодиакальный свет простирается вдоль эклиптики (т. е. в области зодиака). Его можно наблюдать из-за рассеяния солнечного света пылевыми частицами, которые концентрируются в плоскости Солнечной системы.