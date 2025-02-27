Золото из мочи: как древние алхимики открыли фосфор

Химия прошла долгий путь от мистической псевдонауки до современной научной дисциплины, и во многим мы обязаны этим алхимикам, чьи эксцентричные опыты привели ко множеству открытий. Портал realclearscience.com рассказал, как немецкий алхимик пытался найти золото, но в результате открыл нечто гораздо более ценное.

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К XVII веку алхимики пытались найти способ синтезировать золото на протяжении тысячелетий. Хотя поиски его предшественников не увенчались успехом, гамбургский торговец и алхимик Хенниг Бранд не отчаивался. Он размышлял над радикальной, но неожиданно простой идеей — добычей золота из жидкости, которую человеческое тело исторгает каждый день. А именно, из мочи.

Бранд не был наивным. Если золото действительно производилось в организме человека и покидало его через мочу, то содержание драгоценного металла наверняка было бы крайне низким. Поэтому он понимал, что ему понадобится много сырья — гораздо больше, чем он мог бы произвести сам за 10 лет. За помощью алхимик обратился к своей состоятельной жене Маргарете: на ее деньги Бранд смог купить более 50 ведер мочи — примерно 5 500 литров.

Далее — первый очевидный шаг, выпаривание воды. Из лаборатории Бранда в подвале едкие пары выходили на улицу и просачивались в его жилище; если у алхимика были соседи, то их терпению можно позавидовать.

После первого этапа Бранд получил густую пасту, которую он затем нагрел до невероятно высокой температуры в течение нескольких дней. Результатом процедуры стала красноватая, светящаяся жидкость, которая воспламенилась сразу после контакта с воздухом. Алхимик остудил субстанцию в воде и обнаружил, что она поменяла цвет на белый. Он определенно получил не золото, но это не так печально, потому что конечный продукт был гораздо более интересным.

Хенниг Бранд назвал его «ледянистой ночесветкой», однако сегодня мы называем этот химикат фосфором. Огромный объем мочи после дистилляции дал лишь 120 грамм фосфора. Алхимик использовал его для того, чтобы попытаться произвести золото, но ничего не вышло. Позже он продал секрет производства своего открытия, чтобы хоть немного окупить расходы на эксперимент и, вероятно, задобрить жену. Формула Бранда в какой-то момент попала в руки к алхимику Роберту Бойлу, который не только отработал метод добычи фосфора, но и понял, что элемент можно использовать для быстрого розжига огня. Бойл первым додумался поместить фрагменты фосфора на деревянные щепки — и в результате получил современные спички.

Помимо этого, Бойл подробно задокументировал свои методы и поделился своими знаниями с коллегами. Он даже записал их в книге под названием «Скептический химик» — по многим оценкам, этот труд стал первым настоящим справочником по химии. Роберт Бойл совершил революцию в таинственном, андеграундном мире алхимии, предложив открыто делиться идеями.