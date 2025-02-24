Почему некоторым людям не надо спать 8 часов в сутки?

Почти каждый человек знает, что для здоровья нужно спать 7-9 часов каждую ночь — эту рекомендацию повторяют так часто, что она стала универсальной. Если хронически спать на пару часов меньше, то могут появиться проблемы: от плохой памяти до расстройства метаболизма, депрессии и ослабления иммунной системы. Но не так давно ученые обнаружили редкую категорию людей, на которых эта истина не распространяется. Журнал Smithsonian рассказал о природе сна и том, почему некоторым людям не нужно спать столько же, сколько другим.

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Люди, довольствующиеся коротким сном, генетически предрасположены к тому, чтобы отлично функционировать всего на 4-6 часов сна каждую ночь. А потому разгадка кроется в том, что определяющий фактор — не продолжительность, но качество сна. Если ученые смогут разобраться, чем сон таких людей отличается от обычного, то, возможно, это раскроет нечто новое о самой природе сна.

В прошлом ученые полагали, что сон — не более чем период отдыха, как выключение компьютера перед следующим рабочим днем. Томас Эдисон называл сон «наследием пещерных людей» и пустой тратой времени, утверждая, что спит не более четырех часов за ночь. К тому же, изобретенные им лампочки мотивировали укороченное время сна среди других людей. По статистике, на сегодняшний день рекордное количество взрослых людей в США спит менее пяти часов за ночь.

Однако современные исследования показали, что сон — активный, комплексный процесс, который не стоит прерывать раньше времени. Ученые подозревают, что в ходе сна тело и мозг человека восстанавливают запасы энергии, очищают организм от токсинов и консолидируют воспоминания. Из-за этого хроническое недосыпание может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

Нынешние знания о сне и недосыпании берут начало в модели, предложенной в 1970-х венгерско-швейцарским фармакологом Александром Борбели. По его двухпроцессной модели сна, длительность и время сна определяет взаимодействие двух раздельных систем. Первая — циркадный ритм, диктующий 24-часовой цикл сна и бодрствования согласно внешним признакам, таким как свет и темнота. А вторая — гомеостаз сна, который снижает внутреннее давление на организм, накапливающееся при бодрствовании.

Конечно, в паттернах сна есть вариации. Ученые всегда знали, что существуют жаворонки и совы, однако большинство людей находятся где-то посередине. Точно так же существуют люди, предпочитающие короткий сон, и те, кто спят подолгу. Но однажды неврологам из Калифорнийского университета представили женщину, которая жаловалась, что ее распорядок сна больше походит на проклятие. Она просыпалась рано утром, когда за окном было «холодно, темно и одиноко». Причем внучки женщины унаследовали тот же распорядок сна.

Исследователи нашли генетическую мутацию в этом редком типе жаворонка. После публикации научной работы на связь со специалистами вышли тысячи других людей, страдавших аналогичной проблемой. Но была одна семья, которая не вписывалась и в эти рамки. Члены этой семьи рано просыпались, но не засыпали так же рано, что, почему-то, не мешало им чувствовать себя свежими всего после шести часов сна.

Именно в этих людях впервые обнаружили естественный синдром короткого сна, передающийся из поколения в поколение. Специалисты отследили эту мутацию до гена DEC2 и генетически воспроизвели ее в лабораторных мышах — и они тоже начали гораздо меньше спать.

Опыт показал, что одна из задач гена DEC2 — регуляция уровня гормона под названием орексин, который способствует бодрствованию. Примечательно, что недостаточность орексина является основной причиной нарколепсии: расстройства сна, характеризуемого эпизодами крайне сильной дневной сонливости. У людей с коротким сном, напротив, выработка орексина повышена.

Итого ученые обнаружили семь генов, связанных с коротким сном. Причем люди, спящие гораздо меньше обычного, похоже, невосприимчивы к негативным эффектам недосыпания. Наоборот, они прекрасно себя чувствуют. Если верить статистике, такие люди амбициозны, энергичны и оптимистичны, а также крайне устойчивы к стрессу и боли.

На базе этих фактов некоторые ученые полагают, что, возможно, пришла пора обновить старую двухпроцессную модель сна Борбели. Есть вероятность, что на человеческий сон также влияет третий фактор — поведенческий, заставляющий людей каждый день выходить на работу, искать партнера или пищу. Теоретически, люди с мутациями этих генов могут более эффективно очищать мозг от токсинов, вызывающих нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера.