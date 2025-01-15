Шагающие строем робособаки в Индии попали на видео

Робособаки участвуют в репетиции военного парада в честь Дня армии в Индии. Кадры тренировки опубликовал РБК.

Тренировка проводилась перед парадом, который пройдет сегодня, 15 января. На кадрах видно, как по плацу строем идут робособаки, а за ними — операторы с пультами в руках. В один момент они остановились, роботы повернулись в сторону командующего, синхронно легли, а после встали и продолжили движение.

Ранее стало известно, что в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина начали тестировать робота-теледроида. Антропоморфного робота, который предназначен для работы в космических условиях, будут применять на МКС, а также на РОС и Луне. Он способен функционировать как автоматически, так и с помощью телеуправления, повторяя движения.