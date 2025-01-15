«ВКонтакте» впервые стал популярнее YouTube

Платформа «ВКонтакте» в декабре 2024 года впервые в истории обошла YouTube по охвату пользователей в России. Об этом со ссылкой на данные подсчетов исследовательской компании Mediascope пишет РБК.

Месячный охват «ВКонтакте» в декабре составил почти 92 млн человек, при этом в данных была учтена аудитория старше 12 лет на десктопах и мобильных устройствах.

В свою очередь YouTube в этот же период использовали 89,6 млн россиян. Месячный охват платформы в России год к году снизился на 6%, по отношению к ноябрю 2024 года - на 1,8%.

Представитель «ВКонтакте» пояснил, что ключевыми факторами роста активной аудитории стало развитие «VK Видео» и «VK Клипов», в результате чего общее время просмотра контента в конце декабря 2024-го — начале января 2025 года увеличилось в четыре в 2,6 раза соответственно.

В свою очередь опрошенные изданием эксперты считают, что на фоне замедления охват YouTube сократился незначительно и для «дальнейшего развития «VK Видео» нужно менять систему монетизации и выстраивать новую стратегию привлечения блогеров».

Ранее Роскомнадзор заявил, что видит основания для принятия мер в отношении YouTube, так как видеохостинг по-прежнему блокирует более 200 российских каналов. Там также обратили внимание на то, что компания Google LLC два года официально не осуществляет деятельность в России. Она проводит процедуру банкротства российского филиала и прекратила поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов в российских сетях связи.

При этом 23 декабря 2023 года появилась информация о том, что объем трафика в YouTube на территории России упал до 20% от средних значений.