SpaceX запустила первый спутник турецкого производителя Baykar

Компания SpaceX запустила первый спутник компании Fergani Space, в которую входит турецкий производитель беспилотников Baykar. Об этом сообщило агентство Anadolu. "Ракета FGN-100-d1 запущена в космос ракетой Falcon 9 компании SpaceX в рамках миссии Transporter-12", - говорится в сообщении.

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По данным агентства, миссия стартовала на базе Ванденберг в США и за время существования вывела в космос 131 полезную нагрузку, включая кубосаты, микроспутники и орбитальные транспортные средства. Первым запущенным турецким спутником стал FGN-100-d1. Испытания спутника были успешно проведены в мае прошлого года.

Его разработали для управления системой глобального позиционирования. До этого стало известно, что испытания китайской коммерческой ракеты-носителя Kinetica-1 ("Лицзянь-1 Y6") прошли неудачно. Неисправность возникла через три секунды после запуска в двигателе третьей ступени, после чего сработала система безопасности, которая привела к самоуничтожению Kinetica-1.