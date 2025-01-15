В России сформируют более 100 прогрессивных университетов для развития страны

В России продолжается Десятилетие науки и технологий, которое продлится до 2031 года. Основные цели масштабного проекта - привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, к решению важнейших задач развития страны.

Игры не по-детски

Инициатива "Научные детские площадки" - новый формат на стыке информационного и физического пространства. Играя на них, ребенок развивается физически и одновременно познает базовые научные принципы, знакомится с открытиями российских ученых.

В результате создается инфраструктура развивающего досуга для детей с навигацией по научно-популярным и образовательным ресурсам региона. Уже открыто 46 научных детских площадок в 20 регионах России.

Больше всего их - в Москве и Ямало-Ненецком автономном округе, в Белгородской, Ленинградской, Московской и Тюменской областях, в Красноярском и Ставропольском краях, а также в Республике Крым.

А Всероссийский конкурс научно-популярного видео "Знаешь? Научи!" помогает школьникам попробовать себя в роли научно-популярных блогеров. И выиграть сертификаты на образовательные курсы, технику, поездки и новое оборудование для школ. За три сезона в конкурсе приняли участие более 15 тысяч школьников.

"Хочу быть, как он!"

Благодаря инициативе "Научно-популярный туризм" создают уникальные маршруты. Они позволяют узнать, как сегодня развивается российская наука, увидеть достижения разработчиков, побывать в исследовательских лабораториях и почувствовать себя настоящим первооткрывателем.

Каждый маршрут продуман до мелочей и становится настоящим приключением. Туристы посещают уникальные научные объекты, многие из которых были закрыты для широкой публики. Оригинальные программы позволяют ощутить себя полноценным участником научных исследований, погрузиться в мир открытий и перспектив.

"Сегодня особенно важно популяризировать науку, поскольку без ее развития и инженерно-технического творчества невозможно развитие производства, медицины и других сфер жизни, обеспечивающих комфортную жизнь человека. - прокомментировала старший преподаватель Тамбовского государственного технического университета, координатор молодежных проектов Тамбовского регионального отделения Союза машиностроителей России Анастасия Терехова, - новые маршруты помогут сделать так, чтобы ребенок или студент увидели работу современного ученого, получил яркий пример для подражания. И сказали: "Хочу быть, как он!"

Уже разработано 76 научно-популярных маршрутов. В программу вошли Башкортостан, Татарстан, Дагестан и Карачаево-Черкесия, Тюменская, Ленинградская, Тамбовская и Волгоградская области. Работа продолжается.

Сокращать дистанцию, сближать интересы

Еще одна инициатива "Наука рядом" помогает россиянам больше узнать о работе ученых, их открытиях и как они влияют на жизнь в стране.

Лекции, открытые уроки, экскурсии в научные лаборатории - все это в доступной форме дает представление о достижениях современной российской науки. В прошлом году в проекте приняло участие 29 регионов России, а ее партнерами стали 68 различных площадок, где провели 92 мероприятия. Участниками таких экскурсий и лекций уже стали 1,6 тысячи человек.

"Акция "Наука рядом", - отметила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина, - предоставляет ее участникам уникальную возможность напрямую взаимодействовать с учеными и лично увидеть результаты передовых исследований. Если какие-то технологические процессы для взрослых - результат научных трудов, то для ребенка - чудо. И это чудо делаем мы сами, а точнее наши ученые. Когда посетители наших экскурсий и лекций начинают задумываться о карьере в исследовательской области - это уже результат, значит мы все делаем правильно".

Стань журналистом

В октябре прошлого года стартовал второй поток онлайн-курса "Научпоп-журналистика". Он собрал самых ярких и талантливых ребят, которые хотят стать журналистами.

Программа включала лекции, творческие задания и встречи с известными журналистами. Заявки на участие в проекте прислали более 700 человек из различных регионов России, а также из других стран, среди которых Испания, Египет, Марокко, Азербайджан, Сербия, Пакистан.

"Мы очень рады, что на втором потоке курса "Научпоп-журналистика" удалось не сбавить темпов и количества полезной информации, а, наоборот, нарастить их. Стало больше всего - и участников, и видеоуроков, и этапов обучения, и даже бонусов для самых активных и продуктивных", - отметила руководитель образовательных проектов Анна Ковтунова.

В 2025 году планируется проведение третьего потока курса "Научпоп-журналистика", участников которого будут ждать не менее интересные мероприятия и призы.

Справка "РГ"

За первые три года Десятилетия науки и технологий в России создано 940 молодежных лабораторий, обновлена приборная база 274 научных организаций в 45 регионах страны.

В государственной масштабной программе "Приоритет-2030" участвуют 142 вуза, идет строительство 17 кампусов. Цель программы - к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов, которые станут центрами научно-технологического и социально-экономического развития страны.

В 2025 году поддержка молодых ученых и развитие исследовательской инфраструктуры продолжится в рамках нового национального проекта "Молодежь и дети".

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