Солнечные вспышки преобразовали в звук

Европейское космическое агентство опубликовало видео, которое визуализирует и озвучивает активность Солнца за последние три года. Ролик появился на сайте Space.com.

© Zuma/ТАСС

Данные для видео собрал космический аппарат Solar Orbiter. В ролике специалисты ESA объединили ультрафиолетовые изображения солнечной короны, полученные от телескопа Extreme Ultraviolet Imager (EUI), с данными о размерах и местоположении солнечных вспышек, зарегистрированных спектрометром STIX. Первые данные в видео демонстрируют атмосферу Солнца в желтом цвете, а вторые отображаются в виде синих кругов.

В ролике появление синих кругов на поверхности Солнца сопровождается звуковыми эффектами. С течением времени, по мере приближения к сегодняшнему дню, частота их появления и звуковые сигналы увеличиваются. Это связано с приближением Солнца к солнечному максимуму — пику активности в его 11-летнем цикле, ожидается, что он наступит в период с конца 2024 года до начала 2026 года.

Отмечается, что звуковое сопровождение основано на зафиксированных вспышках и изменении расстояния между Solar Orbiter и Солнцем. Эти изменения представлены низкочастотным гулом, который усиливается при приближении к звезде и ослабевает при удалении от нее. Сами же вспышки представлены металлическими звуками, резкость которых соответствует их уровню.