Под Тихим океаном обнаружили гигантские структуры неизвестного происхождения

Команда геологов из Швейцарской высшей технической школы Цюриха и Калифорнийского технологического института обнаружила под Тихоокеанской плитой гигантские структуры неизвестного происхождения. Исследование опубликовано в издании Scientific Reports.

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Главный интерес для ученых представляла субдукция — процесс, когда одна из земных литосферных плит как бы «заходит» под другую и постепенно погружается все глубже в недра. После полного погружения в мантию плита тонет в ней, более жидкая мантия пытается ее растворить, но полностью это сделать очень трудно, поэтому бесформенные сгустки могут долго покоиться в магме. Обнаружить такие сгустки можно по тому, как через них проходят ударные волны землетрясений.

В частности, через более плотное вещество они распространяются быстрее, их скорость зависит от температуры и состава этого вещества. Все эти признаки позволяют геологам видеть планету насквозь и наблюдать останки затонувших за последние пару сотен миллионов лет литосферных плит. И до сих пор их прослеживали только под зонами субдукции.

В новом же исследовании учение решили провести максимально подробный анализ сейсмических волн, расходящихся по всей планете. Особое внимание они обратили на Тихоокеанскую плиту, поскольку практически под всей плитой «плавают» какие-то огромные сгустки, которые распространены беспорядочно, а не сконцентрированы под зонами субдукции, как привыкли считать. На этом фоне геологи высказали предположение, что обнаруженные сгустки являются не затонувшими плитами, а чем-то другим.

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В частности, ученые считают, что это могут быть отслоившиеся когда-то нижние части океанической коры, которые постепенно отделялись под действием неустанного перемешивания мантии. Среди других версий происхождения этих сгустков то, что эти резервуары богатого металлами вещества планета накопила за 4,6 миллиарда лет своего существования или даже они образовались в ней изначально.